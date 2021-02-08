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В брянском Дятькове мужчина с пистолетом ограбил магазин

Злоумышленник забрал всю дневную выручку
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Дятьково неизвестный мужчина ограбил магазин. Преступление совершили вечером в субботу, 7 февраля.

Магазин уже готовился к закрытию. Около половины восьмого в помещение ворвался злоумышлении в черной маске. Он угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет. Преступник забрал дневную выручку.

На место приехали полицейские. В ближайшее время по факту разбоя заведут уголовное дело, сообщает "Дятьковский вестник".

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