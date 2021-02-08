Во время пожара в брянском Сураже погибла 90-летняя пенсионерка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Во время пожара в частном доме в брянском городе Сураж погибла 90-летняя пенсионерка. Сообщение о возгорании на улице Мира поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.59 в воскресенье, 7 февраля. На место выехали две пожарные машины.

Когда спасатели прибыли, в жилом доме размером 5 на 10 метров горела мебель внутри и крыша. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы.

В 19.35 с огнем справились, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. К несчастью, хозяйку спасти не удалось.

Причину пожара установят эксперты.

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