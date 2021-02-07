В Брянской области 7 февраля поймали 14 безмасочников

В Брянской области 7 февраля выявили 14 нарушителей масочного режима. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области в воскресенье, 7 февраля, выявили 14 нарушителей масочного режима. На них составили протоколы.

Поверки прошли в кафе, ресторанах, магазинах, парикмахерских, салонах красоты . Обследовали 386 объектов.

В самом Брянске межведомственная комиссия проверила 29 объектов. Выявили одного безмасочника среди покупателей. Ему также выписали административный документ. Межведомственные рейда проходят ежедневно, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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