В Брянской области за сутки от коронавируса умер еще один человек

В Брянской области от коронавируса за сутки умер еще один человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 246 пациентов, сообщают 7 февраля в оперативном штабе.

В области за сутки ковидом заболели 164 человека. Справились с опасной инфекцией 163 пациента. Медики выполнили 1953 исследования на коронавирус.

Всего с начала пандемии в области ковид подтвердили у 30256 человек. Среди них 54 иногородних.Выздоровели 28905 пациентов, умерли 246. В медицинских лабораториях выполнили 429992 теста на COVID-19.

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