В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 164 человек

В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 164 человека. Справились с опасной инфекцией 163 пациента. Один человек умер, сообщают в оперативном штабе 7 февраля. Медики выполнили 1953 исследования на коронавирус.

Всего с начала пандемии в области ковид подтвердили у 30256 человек. Среди них 54 иногородних. Выздоровели 28905 пациентов, умерли 246. В медицинских лабораториях выполнили 429992 теста на COVID-19.

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