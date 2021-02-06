В Брянске автоинспекторы ловили водителей у «Макдональдса»

В Советском районе Брянска устроили облаву на водителей возле кафе «Макдональдс» около Кургана Бессмертия. Фото:vk.com.

В Советском районе Брянска сотрудники ГИБДД устроили облаву на водителей возле кафе «Макдональдс» около Кургана Бессмертия. Фото разместили в субботу, 6 февраля, в соцсетях.

Пользователи в комментариях предполагают, что целью автоинспекторов были водители игнорирующие дорожный знак, запрещающий поворот налево.

У «Макдональдса» его установили недавно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».