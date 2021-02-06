В Брянском художественном музее работает выставка картин Николая Енина

В Брянском областном художественном музее на улице Емлютина, 39 с 4 февраля открылась выставка работ Николая Енина «Минувших лет живая память…». Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянском областном художественном музее на улице Емлютина, 39 с 4 февраля открылась выставка работ Николая Енина «Минувших лет живая память…» . Экспозиция будет работать до 4 марта, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Живописные и графические картины отражают историю страны, подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, показывают жизнь современной России. В творчестве художника преобладают военно-патриотическая тематика, а также сюжетная линия на тему партизанского движения на Брянщине. Среди представленных работ «Партизанское знамя», «Хлеб партизанский», «Партизанская весна» и другие.

Подробности можно узнать по телефону: 66-08-64.

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