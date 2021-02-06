В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 166 человек, сообщают в оперативном штабе 6 февраля. Справились с опасной инфекцией 134 пациента. Смертельных случаев не зарегистрировали. Медработники выполнили 2229 тестов на коронавирус.

Всего в области с начала пандемии ковид подтвердили у 30092 человек. Среди них 54 иногородних. Выздоровели 28742 брянца, скончались 245 человек. В медлабораториях области провели 428039 исследований на COVID-19.

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