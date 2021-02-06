В Брянске на Красноармейской легковушка врезалась в столб

В Брянске в субботу, 6 февраля, на улице Красноармейской, возле ТРЦ «Мельница» произошла авария. Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске в субботу, 6 февраля, на улице Красноармейской, возле ТРЦ «Мельница» произошла авария. Легковая машина врезалась в столб. Об этом сообщили в соцсетях.

На фотографиях, выложенных очевидцами, видно что автомобиль получил сильные механические повреждения.

Официальной информации о произошедшем пока нет. О причинах аварии и пострадавших также ничего неизвестно.

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