Посол ОАЭ передал в брянскую школу 16 ноутбуков

Посол Объединенных Арабских Эмиратов господин Мухаммед Ахмед Аль Джабер передал учащимся Журиничской школы 16 ноутбуков для удаленной учебы в период пандемии коронавируса.

Чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России встретился сегодня, 5 февраля, с заместителем губернатора Брянской области. В ходе переговоров стороны высказали пожелание дальнейшего сотрудничества. В частности, Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в поставках брянской говядины.

В ноябре 2020 года посол уже посещал брянскую землю. В рамках сегодняшней встречи высокий гость подтвердил свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с Брянской областью, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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