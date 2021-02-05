В брянском Новозыбкове возобновили утренние городские рейсы «Вокзал – Дыбенко»

Фото: газета "Маяк32".

В Новозыбкове Брянской области с 11 января городской общественный транспорт работает по временному расписанию. Ряд направлений отменили из-за того, что водители ушли на больничный. У некоторых сотрудников транспортной компании обнаружили коронавирус.

Как сообщает местная газета «Маяк32», сейчас ситуация немного выправилась. К 4 февраля из 26 водителей болеют только двое. Однако к обычному графику движения пока возвращаться рано.

На улицы города вышли лишь утренние автобусные рейсы по маршруту «Вокзал – Дыбенко». Машины отправляются от вокзала в 7.08 и 8.20. Временное расписание городского транспорта можно посмотреть здесь.

Также сообщается, что в городе действует два коммерческих маршрута: №4 «Подстанция – Вокзал – Центр» и №11 «Дыбенко – Машиностроительный завод». За одну поездку в маршрутке пассажир отдаст столько же, сколько и в муниципальном транспорте: 19 рублей. Однако коммерческие автобусы работают только по будням.

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