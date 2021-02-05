В Брянской области за год расследовали 496 тяжких и особо тяжких преступлений. Было раскрыто несколько резонансных преступлений. Сегодня, 5 февраля, следственный комитет следственного управления России по Брянской области отчитался о проделанной в 2020 году работе.

Важным направлением в работе регионального следкома стало расследование коррупционных схем. В 2020 году раскрыли 338 фактов взяточничества. В их числе расследование уголовного дела на начальника отдела по борьбе с экономической преступностью Сабадашева.

Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере в 5 миллионов рублей и приговорили к четырем годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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