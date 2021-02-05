Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
В Брянске строят разворотное кольцо у моста через реку Снежеть на новой дороге между Володраским и Фокинским районами. На месте работает крупногабаритная техника, она завозит, разгружает и разравнивает грунт.
На самом мосту и участке от проспекта Московского установили фонари.
- На этой неделе на прилегающей к мосту территории забетонировали второй монолитный упор из четырех, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В него засыпят грунт, таким образом сформируется струенаправляющая дамба.
Она не позволит размыть территорию. под мостом во время разлива реки.
В понедельник строители начнут устраивать монолитный упор с другой стороны моста. Там уже сняли для этого растительный слой грунта.
Забетонировали две монолитные плиты, на которых будут размещаться водоочистные сооружения.
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