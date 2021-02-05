В Брянске за сутки поймали трех безмасочников

Ни одного нарушителя не нашли в Бежицком районе. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. 4 февраля межведомственная комиссия проверила 66 предприятий торговли, питания и бытовых услуг. В результате в городе выявили трех безмасочников.

На них составили административные протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Ни одного нарушителя не нашли в Бежицком районе, где проверили 12 объектов.

В Володарском районе наказали покупателя торгового центра «Командор» по улице Тельмана. В Советском районе без маски оказался продавец магазина «Нэйл32» по улице Дуки.

В Фокинском районе нарушителя обнаружили в павильоне «Овощи – фрукты» по улице Котовского. Им оказался продавец магазина, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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