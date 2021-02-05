Брянские фотохудожники вошли в десятку лучших в России

Фото: Галина Семенова.

Брянское областное отделение Творческого союза «Фотоискусство» заняло четвертое место в российском конкурсе «Берега – 2021». В конкурсе приняли участие 728 авторов из 93 фотоклубов. На конкурс прислали 5985 снимков.

– Результат наших коллег в этом году радует, – сказал председатель творческого союза «Фотоискусство» Владимир Безгрешнов. – Четвертое место, занятое нашим коллективом, досталось в трудной творческой борьбе.

Брянские фотографы победили в следующих номинациях:

– Секция «PF» – Владимир Фроликов, Тамара Цилиакус, Галина Семенова;

– Секция «Портрет» – Владимир Фроликов, Тамара Цилиакус;

– Секция «Я люблю тебя, жизнь!» – Павел Капустин;

– Секция «Будь здоров!» – Елена Федотовская, Николай Бабаянц, Владимир Хроменков.

Победителей наградили медалями лауреатов. Также наградами отметили Сергея Мартынова, Марину Свиридову и Игоря Кожухова. Еще двух брянских участников наградят специальными дипломами. Их получат Владимир Хроменков и Тамара Цилиакус.

Брянское областное отделение творческого союза «Фотоискусство» появилось в июле 2014 года. Инициатором его создания стал фотограф Владимир Безгрешнов. В настоящее время в состав брянского отделения входят 17 человек, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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