Житель Брянска украл у соседки 40 банок консервации и 20 литров вина

43-летнего жителя Брянска подозревают в краже 40 банок с консервацией, 20 литров домашнего вина и погружной насос у соседки по подъезду. В полицию обратилась 77-летняя пенсионерка из Фокинского района. Она рассказала, что вор вскрыл ее подвал.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен сосед потерпевшей. Он был уже не раз судим за подобные преступления.

На допросе мужчина признался, что вскрыл дверь в подвал с помощью отвертки и проволоки. Банки и вино он принес домой. А потом в течение нескольких дней угощал приятелей, приходивших в гости. Полицейские изъяли только несколько пустых банок.

- Злоумышленнику предъявили обвинение по статье «Кража», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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