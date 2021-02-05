В Брянске поймали двух иностранцев с 128 граммами героина

В Брянске поймали двух иностранцев с наркотиками. При обыске у них нашли 75 полимерных свертка. В них оказалось 128 граммов героина.

25-летний и 22-летний жители ближнего зарубежья приехали в Брянск, чтобы продать партию наркотиков. Она была расфасована для закладок.

- На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция по ней предусматривает до 20 лет колонии. Злоумышленников арестовали. До суда они будут находиться в СИЗО.

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