В Брянской области из-за коронавируса запретили встречи выпускников в школах. По традиции они проходят в первую субботу февраля.

В общеобразовательных учреждениях региона продолжают действовать ограничения из-за инфекции. Ребята начинают учиться в разное время, чтобы избежать скопления большого количества школьников в коридорах. Старшеклассники не переходят в разные кабинеты, учатся в одном. Поэтому от вечера встреч выпускников решили отказаться.

Некоторые брянские школы предложили провести встречу онлайн. Бывший учеников просят присылать свои воспоминания, вопросы, пожелания и напутствия в социальных сетях.

Кстати, на прошлой неделе сняли некоторые коронавирусные ограничения в Брянской области. Кафе и ресторанам разрешили работать до трех часов ночи. Поэтому бывшие одноклассники могут встретиться там. Многие столики в заведениях в Брянске оказались забронированы на субботу, 6 февраля.

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