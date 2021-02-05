Брянцев пригласили на службу по контракту в Пограничное управление ФСБ

Жителей Брянской области пригласили на контрактную службу в Пограничное управление ФСБ России. Поступить на нее могут граждане от 18 до 35 лет после военной службы по призыву. Образование должно быть не ниже среднего, а также хорошая физическая подготовка.

- Прием на службу осуществляется с учетом результатов сдачи нормативов по физической подготовке, а также медицинского и профессионально-психологического отбора, - говорят в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Контрактникам обещают бесплатное медицинское обеспечение, денежное довольствие от 35 тысяч рублей в месяц, отдых в санаториях, зачет выслуги лет на льготных условиях, оплачиваемый отпуск от 30 суток, предоставление жилья и другие условия.

Адрес: 41007, г. Брянск, ул. 3-го Июля, д. 1.

Телефон для справок: 8 (4832) 67-16-66, 8 (4832) 67-35-33.

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