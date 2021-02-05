Вы еще не межевали? Тогда мы идем к вам!

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Почему нужно делать межевание? Здесь много причин, отмечают специалисты отдела агроэкологии ФГБУ «Брянская МВЛ». Основная из них – оформление документов на новый участок. Кто-то может парировать: «А зачем все это нужно? Я уже 20 лет живу здесь. Вот мой забор. С соседями никогда не спорил». Да, но однажды наступает тот самый момент, когда:

Случай №1

Соседний участок выкупает другой собственник и первое, что он решает сделать, это проверить, правильно ли установлен забор. Приехавший на место геодезист выносит точки, и оказывается, что забор стоит неправильно (уже лет 20). Новый собственник недоволен, требует перенести забор, кричит и ругается. Наш же герой-обыватель держит оборону, не собирается отдавать соседу лишние квадратные метры, аргументирует все тем, что он «здесь живет с самого рождения и всегда так было, не надо тут устанавливать новые порядки». И его тоже можно понять, но, если дело дойдет до суда, будет проведена землеустроительная экспертиза, то с высокой долей вероятности забор все же придется перенести. И все потому, что у первого на руках документы на участок в полном соответствии с действующим законодательством, а второго — словесные аргументы «про 20 лет». Согласитесь, срок не малый, и время вроде было. И если учесть, что процедура межевания участка занимает от 2 недель до 2 месяцев… Сами все понимаете. И кто в этом виноват?

Случай №2

Предположим, у нашего обывателя два земельных участка. Естественно, каждому по 20 лет, естественно, каждый не отмежёван. В семье намечается праздник — дочь выходит замуж. Наш примерный отец решает в день свадьбы или накануне преподнести молодым подарок — один из участков, оформив на него дарственную. В торжественной обстановке под аплодисменты на красивом подносе в зал выносят документ. Молодоженам остается лишь поставить свои подписи, и все вроде бы прекрасно, но до определенного момента… Спустя неделю все трое приезжают в многофункциональный центр, пробуют подать документы на перерегистрацию прав собственности и получают отказ в связи с тем, что документы на земельный участок не соответствуют действующему законодательству: не определены границы земельного участка, то есть, попросту говоря, он не отмежёван. Ведь прежде, чем осуществить процедуру дарения, нужно сделать межевание земельного участка. Тем читателям, которые вдруг стали переживать за наших молодых, сразу скажем, что через 1-2 месяца все закончилось благополучно, но пришлось побегать, и осадок остался. А мораль этой истории проста — все нужно делать заблаговременно.

Случай №3

Предположим, наш обыватель напрочь разругался со всеми соседями (или ему просто надоело жить в своем доме), он решает продать земельный участок со всей недвижимостью и купить себе квартиру. Найдя очень выгодное предложение, наш герой старается быстро провернуть сделку. А так, как свободных денег у него нет, нужно срочно продать свой участок. И покупатель на него тоже есть, и всё вроде бы хорошо, потирая руки, они едут в МФЦ оформлять документы и… Что дальше, вы уже знаете. Ограничения на участок, межевание которого не проводилось, действует не только в отношении дарения, как в прошлом случае, но и при купле-продаже земельного участка, а также при наследовании. В итоге уходит много времени на оформление документов. Выгодный вариант покупки квартиры ускользает. Скажете, все плохо? Нет. За это время наш герой успевает помириться с соседями и понимает, что лучше своего дома нет ничего на свете. Но так бывает не всегда.

Почему все-таки межевание нужно делать сейчас, а не «потом»? Да потому, что законы меняются стремительно. Государство, с одной стороны, усиливает контроль в сфере недвижимого имущества, с другой стороны, всегда дает гражданам определенные послабления, в частности вводит упрощенные системы оформления для определенных категорий объектов недвижимости, так называемая дачная амнистия, а начиная с этого года еще и гаражная амнистия.

Коротко про гаражную амнистию

Понятие «гаражная амнистия» — народное название Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».

Предполагается, что закон вступит в силу уже в марте 2021 года и продлится до 1 марта 2026 г. Владельцы гаражей смогут по упрощенной процедуре получить в собственность само строение и земельный участок под ним.

Чтобы попасть под амнистию, гараж должен отвечать нескольким требованиям, а именно:

– капитальная постройка (не временная, с фундаментом), которая стоит отдельно, например, во дворе или в гаражном кооперативе;

– гараж построен до 30 декабря 2004 года. После этого в силу вступил новый Градостроительный кодекс, и гаражи, как правило, регистрировали по установленной форме;

– гараж расположен на государственной или муниципальной земле;

– земля для гаража была предоставлена какой-либо организацией, например, кооперативом или бывшим работодателем, либо выделена каким-либо иным образом.

* Когда гаражная амнистия вступит в силу, владельцам нужно будет прийти в МФЦ, подать заявление в Росреестр и приложить документы, которые подтверждают право на строение и землю под ним. Соответственно для подготовки документов также необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который приедет на место, сделает необходимые геодезические измерения, определит координаты границ, подготовит межевой план на земельный участок и технический план на само строение.

Случай №4

Всё же вернемся к нашему главному герою. Предположим, у него в пользовании имеется 3 гаража:

– первый стоит на земельном участке, где находится дом, в котором он сам и проживает;

– второй находится в гаражном кооперативе неподалеку (достался от завода, скажем, в 90-х годах, как примерному работнику на производстве);

– третий расположен в другом конце города на окраине и представляет собой самовольно построенный гараж.

Естественно, зная характер и отношение к жизни нашего героя, вы уже догадались, что никаких документов на строения у него нет. И какой шанс дачная амнистия может преподнести автовладельцу? В каждом случае по-разному, а именно:

– первый гараж расположен на земельном участке ИЖС, а не на муниципальной земле. С одной стороны, под действие амнистии он не попадает, но с другой стороны, обязательного оформления для него не требуется, так как данное строение не относится к жилому зданию и носит вспомогательный характер. Главное, чтобы он был в границах этого самого участка.

– второй гараж на территории кооператива как раз попадает под действие закона об амнистии до 2026 г. Есть возможность оформить гараж в собственность.

– третий гараж относится к категории самовольных и стихийных построек, установлен без какого либо разрешения местной администрации, не попадает под гаражную амнистию в 2021 г., по крайней мере, пока.

В любом случае, ко всем процедурам, связанным с оформлением объектов недвижимости и постановкой её на учет, стоит подходить основательно. А чтобы быть уверенным в качестве работ, проведенных кадастровым инженером, необходимо в первую очередь позаботиться о выборе самого специалиста, к которому стоит обратиться.

ФГБУ «Брянская МВЛ» уже на протяжении семи лет предоставляет услуги по кадастровому направлению, в число которых входит подготовка документов для постановки на кадастровый учёт земельных участков, строений, инженерных коммуникаций, изготовление межевых и технических планов, проведение землеустроительных судебных и внесудебных экспертиз и многое другое.

Получить подробную информацию можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 7. Телефон: 8(4832)32 77 17 (доб.135), эл. почта: bmvl32@yandex.ru, Id VK: bmvl32 Instagram: @bmvl32 .

Источник: ФГБУ «Брянская МВЛ».