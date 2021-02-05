В Брянске предложили не блокировать социальные транспортные карты

В Брянске после случая с выгнанной из автобуса школьницей предложили не блокировать социальные транспортные карты. С такой инициативой выступили сотрудники отдела по транспорту мэрии. Исключить возможность вводить карты школьников в стоп-лист могут в региональном департаменте промышленности, транспорта и связи и оператор автоматизированной системы.

Напомним, 1 февраля появилась информация, что 11-летнюю девочку высадили из автобуса №31, так как у нее не сработала социальная транспортная карта для многодетных семей. Кондуктор рассказала, что школьницу не выгоняла, а попросила сообщить об инциденте родителям, позвонив им по телефону. Но ребенок автобус все-таки покинул.

Перед девочкой и ее матерью 4 февраля сотрудники автотранспортного предприятия извинились, хоть вину и признали. Карту заблокировали из-за того, что ей пытались воспользоваться на межмуниципальном маршруте.

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