В Брянске задержали три самолета из-за обледенения взлетной полосы

В Брянске из-за обледенения взлетно-посадочной полосы задержали три самолета. Сначала стало известно, что на 2,5 часа в наш город позже вылетят рейсы из Сочи и Краснодара. Позже выяснилось, что задержка будет и у рейса из Москвы. Об этом пишут в неофициальной группе брянского аэропорта в социальных сетях.

Кстати, в пятницу, 5 февраля, в брянском аэропорту должен приземлиться первый в этом году рейс из Москвы. Самолеты из столицы и обратно будут летать в Брянск пять раз в неделю.

За актуальной информацией о рейсах можно следить на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов.

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