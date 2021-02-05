В брянских Клинцах осудили офицера воинской части за дедовщину

В Клинцах Брянской области осудили офицера-контрактника войсковой части 12721 за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Суд установил, что 7 августа 2020 года лейтенант Илья Пуртов в парке боевых машин избил солдата-срочника руками и ногами по лицу и телу. У военнослужащего зафиксировали телесные повреждения.

Доказательства вины, собранные военным следственным отделом СК РФ по Брянскому гарнизону, оказались достаточными для признания Пуртова виновным. Ему назначили 30 тысяч рублей штрафа, рассказали в военном следственном отделе СК России по Брянскому гарнизону.

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