Ковид-коэффициент в Брянской области подрос до 0,95

Незначительное увеличение коэффициента распространения коронавируса зафиксировали в Брянской области. На утро пятницы, 5 февраля, он равен 0,951.

Важную ковид-величину рассчитали на основе статистических данных оперштаба. В расчет пошли восемь последних суточных приростов заболеваемости.

Днем ранее коэффициент коронавируса составлял 0,949. За сутки он подрос на 0,002 – до 0,951. Тем не менее, показатель меньше единицы, и это говорит об эпидемиологической стабильности в Брянской области.

Добавим, в последние сутки в регионе зафиксировали 165 новых заболевших ковидом. При этом 147 человек выздоровели.

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