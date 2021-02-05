В Брянске скончался экс-директор цирка и филармонии Геннадий Храмеев

В Брянске умер Геннадий Павлович Храмеев. В разные годы он возглавлял коллективы Брянской областной филармонии и Брянского государственного цирка. Скорбные сообщения о его кончине появились на официальных страницах двух учреждений.

Коллеги вспоминают о Геннадии Павловиче как о талантливом руководителе, профессионале и творческой личности. Они скорбят о безвременной кончине Геннадия Храмеева и выражают глубокие соболезнования родным и близким усопшего.

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