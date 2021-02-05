Коронавирусом заболели 165 брянцев за сутки

165 брянцам диагностировали коронавирус в последние сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в пятницу, 5 февраля.

Всех ковид-положительных на Брянщине теперь 29926. Суточный прирост заболеваемости составил 0,5 процента.

Первая тройка «лидеров» осталась прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Инфицированных там 11348, 3772, 1225 соответственно.

За сутки опасный диагноз сняли у 149 пациентов. А в брянских государственных лабораториях выполнили 2092 теста на «Ковид-19».

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