От коронавируса в Брянской области умерли еще четверо

Общее число смертей от ковида достигло 245. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области еще четыре человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщает региональный оперативный штаб утром в пятницу, 5 февраля. Суммарно умерших от ковида на Брянщине теперь 245.

За сутки 149 пациентов выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся достигло 28608 человек. Это 95,5 процента от общего числа.

Всего в Брянской области зарегистрировано 29926 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 165. Сейчас регион занимает 39 место в России по числу заболевших с начала пандемии.

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