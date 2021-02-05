В ночном пожаре в брянской Бежице пострадала женщина

Термическую травму правой руки получила жительница Бежицкого района Брянска в ночном пожаре в пятницу, 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Звонок оперативному дежурному поступил в 03.26. Уточнялось, что произошло возгорание в квартире по улице Металлистов. По вызову оперативно выехали две пожарные автоцистерны.

Прибыв к месту ЧП, выяснилось, что горит мебель на площади одного квадратного метра.

"В 03.41 пожар локализовали, через две минуты - ликвидировали. В результате пожара травмирован один человек. Причина пожара уточняется", - сказано в релизе ведомства.

Как позже уточнила начальник пресс-службы брянского Главка МЧС Татьяна Сенина, ожог пальца правой руки получила хозяйка квартиры.

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