Аналитики ВТБ Капитал признаны лучшими на рынке по версии Institutional Investor

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По итогам голосования в номинации Global Fixed Income Research Team, которое ежегодно проводит Institutional Investor, команда аналитиков ВТБ Капитал признана лучшей в категории «Развивающиеся рынки Европы, Ближнего Востока и Африки: Россия». Руководитель группы корпоративного долга Станислав Боженко, отвечающий за анализ эмитентов корпоративных облигаций России и стран СНГ, занял первое место среди российских аналитиков.

При определении итогов голосования Institutional Investor учитывает количество голосов, отданное респондентами - участниками рынка - за каждого претендента. При этом голоса респондентов имеют разный вес и учитываются относительно уровня респондента и места, которое он присудил. В финал выходят те участники, которым респонденты отдали не менее 35% голосов за третье место и выше.

Дмитрий Дмитриев, руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал, отметил: «Аналитическая команда ВТБ Капитал по рынкам облигаций и макроэкономике по итогам голосования обошла не только российских, но и международных конкурентов. Такой результат стал возможен благодаря глубокому пониманию российской экономики и финансовых рынков, а также налаженному взаимодействию внутри команды между различными направлениями. В непростых условиях 2020 года мы сохранили эффективность коммуникаций и сотрудничества, что стало нашим несомненным преимуществом».

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