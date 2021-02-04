В Брянске на проспекте Московском построят ливневку до Мясокомбината

В Брянске на участке проспекта Московского от поликлиники №5 до Мясокомбината построят ливневую канализацию. Ее соединят с существующим коллектором, выведенным за жилую зону в районе МРЭО.

С 2017 по 2019 годы в Фокинском районе проложили две нити ливневки общей протяженностью около шести километров. Тогда работы завершили в районе поликлиники №5.

В этом году построят заключительный отрезок коллектора, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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