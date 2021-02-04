В Брянске на проспекте Московском отремонтируют 3,5 километра тротуаров

В Брянске капитально отремонтируют около 3,5 километров тротуаров на нечетной стороне проспекта Московского. Дорога вошла в число 28 объектов, которые планируют сделать в 2021 году.

Также на нечетной стороне оборудуют заездные карманы на остановках общественного транспорта, сделают новые павильоны.

Подрядчики установят свыше 130 светодиодных светильников. В первую очередь их смонтируют на остановках и пешеходных переходах, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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