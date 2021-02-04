Пьяный брянец ночью поджег чужой автомобиль

В городе Фокино Дятьковского района задержали местного жителя по подозрению в поджоге автомобиля. Сама машина уцелела, поврежден лишь салон. 50-летний автовладелец оставил ее на ночь во дворе многоквартирного дома. Он же и заявил о происшествии в полицию.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 29-летний мужчина. Ночью пьяный он шел домой. Замерз и решил найти место, чтобы согреться. Увидев незапертый автомобиль, проник в салон. Согревшись и решив скрыть свои следы и отпечатки, поджег машину. Но огонь погас быстро и автомобиль повредил незначительно.

- Подозреваемый во всем признался, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, или иным общеопасным способом». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».