В Брянске на проспекте Московском отремонтируют тротуар на нечетной стороне

В Фокинском районе в этом году отремонтируют тротуары на проспекте Московском. Работы пройдут на нечетной стороне дороги. Объект включили в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год.

Напомним, на проспекте тротуары захватили торговые точки на первых этажах многоэтажных домов. Пешеходам приходилось передвигаться по дублеру основной дороги. И здесь они боролись с автомобилистами за преимущество на дороге. В итоге на некоторых участках установили сферы, чтобы машины не могли проехать на дублер. Но многие водители их либо не замечали, либо игнорировали сознательно.

Всего в Фокинском районе приведут в порядок пять дорог в 2021 году. Кроме проспекта Московского это улицы Уральская, Ольховская, Загородная и переулок Загородный.

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