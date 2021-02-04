В Брянской области ожидают снег и туман

В Брянской области 5 февраля ожидается облачно с прояснениями. Ночью возможен снег и мокрый снег, днем местами небольшой снег. Ночью прогнозируют туман, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица.

Будет дуть северо-западный ветер, ночью от 8 до 13 метров в секунду, возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Днем ветер ослабнет до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 13 – минус 8 градусов по Цельсию. Днем будет от минус 11 до минус 6 градусов.

При подобных погодных условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщили в Главном управлении МЧС России по Брянской области.

В случае необходимости обратиться за помощью можно по телефону – 01, с мобильного телефона – 101. Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области – 8(4832)443-000.

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