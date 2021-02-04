В Брянске запретили проезд через лужу на улице Медведева

Фото: "Типичный Брянск".

В Бежицком районе Брянска запретили проезд через огромную лужу на улице Медведева. На въезде на опасный участок дороги установили знак "Проезд запрещен". Фотографии "кирпича" появились в социальных сетях.

Проблема с водоотведением у дома №56 возникла давно. Преодолеть лужу, особенно в распутицу, смоли не все автомобилисты. На этом участке машины постоянно попадали в ловушку.

Капитально отремонтировать всю улицу Медведева будут в этом году. Решат и проблему водоотведения, здесь построят ливневую канализацию. А также уложат асфальт, расширят проезжую часть, где необходимо, установят новые фонари.

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