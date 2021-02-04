ВТБ Лизинг предлагает малотоннажные автомобили Mercedes-Benz с выгодой до 12%

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ВТБ Лизинг объявляет о специальной программе скидок для приобретения новых малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Sprinter VS30 Van 5,0t 4325 EL и Sprinter VS30 Tourist 2020 года производства. Выгода для покупателя составит до 12%. Предложение ограничено, специальные условия распространяются на автомобили в наличии на стоке АО ”Мерседес-Бенц РУС”. На остальные модели также доступны специальные условия: выгода при покупке Sprinter VS30 может достигать 6%, Vito - 7%.

ВТБ Лизинг отмечает рост спроса на малотоннажные автомобили Mercedes-Benz в своем портфеле. В 2020 г. объемы продаж по ним увеличились на 20% в сравнении с 2019 г. 57% сделок были заключены по модели Sprinter, 43% - по Vito. Наибольшим спросом машины пользовались в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. На эти города пришлось 76% продаж.

«Мерседес-Бенц РУС» является давним партнером ВТБ Лизинг: стороны активно развивают сотрудничество и совместно совершенствуют продуктовое предложение. Так, в 2021 г. приобретая легковые автомобили Mercedes-Benz клиент ВТБ Лизинг может получить выгоду до 9%.

«Mercedes-Benz стабильно входит в число самых популярных автомобилей в портфеле ВТБ Лизинг в сегменте премиальных, а также малотоннажных транспортных средств. Спрос на машины марки сейчас высокий, уверены, что специальные условия помогут нам увеличить объемы продаж. Для нас важно предоставить клиентам наиболее выгодные условия, поэтому мы активно сотрудничаем с автопроизводителями, в том числе в вопросах оптимизации стоимости приобретения машин для бизнеса», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

Лицензия №1000.