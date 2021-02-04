В Брянской области нашли погибшими двух подростков

В поселке Любохна Брянской области накануне днем, 3 февраля, нашли мертвыми двух подростков. Ими оказались 16-летний и 17-летний студенты Дятьковского филиала Брянского техникума машиностроения и радиоэлектроники. По одной из версий юноши могли погибнуть из-за передозировки наркотиков.

Как сообщили корреспонденту «КП-Брянск» в пресс-службе СУ СК России по Брянской области, сейчас проводится проверка. Следователи рассматривают все версии произошедшего, в том числе и связанную с приемом запрещенных препаратов.

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