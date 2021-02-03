Брянские тарифы назвали одними из самых низких в ЦФО

Тарифы на коммунальные услуги в Брянской области назвали одними из самых низких в Центральном федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

В частности, Брянщина занимает 15 место среди 18 регионов ЦФО по тарифу на электричество. Сейчас этот показатель равен 3,97 рублей за киловатт. С 1 июля 2021 года он поднимется до 4,17. По цене за кубометр природного газа область находится на 12 месте в ЦФО. Также одними из самых низких назвали цены на вывоз мусора, на водоотведение и водоснабжение.

Во втором полугодии 2021 года цены в среднем вырастут на 3,4 процента с допустимым отклонением в два процента. Так, для брянской семьи из трех человек, живущей в квартире без приборов учета площадью 54 квадратных метра, полный набор коммунальных услуг с 1 июля 2021 года вырастет на 2,92 процента или на 147 рублей 44 копейки. В среднем по области увеличение составит 2,95 процента.

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