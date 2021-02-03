На брянские спортобъекты израсходуют больше 1 млрд рублей за год

Почти 1,053 миллиарда рублей израсходуют на спортивные объекты в Брянской области в наступившем году. Это предусмотрено региональным проектом «Спорт — норма жизни». Об этом объявил и.о. начальника облуправления физической культуры и спорта Сергей Трусов на недавнем заседании облправительства.

На выделяемые деньги построят два физкультурно-оздоровительных комплекса – для спортшколы «Локомотив» в Фокинском районе и поселке Выгоничи. Также в Бежицком районе Брянска возведут крытый футбольный манеж для спортшколы «Динамо-Брянск».

Кроме того, проект поспособствует появлению трех малых спортивных площадок – в Выгоничском, Клетнянском и Почепском районах. Для этого запланирована поставка спортивно-технологического оборудования. Получит субсидию и ФОК «Вымпел» в Трубчевском районе. Деньги пойдут на покупку оборудования для хоккея.

Кстати, в 2020-м на аналогичный проект выделяли также больше миллиарда рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».