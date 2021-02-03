В Брянске на 42 отремонтированных дорогах обнаружили дефекты

На сегодняшний день на гарантии находятся 190 дорог, площадью более 1 миллиона квадратных метров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске обследуют отремонтированные в течение пяти предыдущих лет дороги. Все они находятся на гарантии, и выявленные дефекты должны устранять подрядчики.

На сегодняшний день на гарантии находятся 190 дорог, площадью более 1 миллиона квадратных метров. Из них на 42 дорогах общей площадью 497 квадратных метров выявили недочеты. Подрядным организациям направили требования устранить дефекты.

На 3 февраля шесть организаций приступили к гарантийным дорожным работам. Выявленные недочеты на путепроводе Брянск-2, улицах Романа Брянского, Литейной, Объездной и по проспекту Станке Димитрова устраняет АО «Брянскавтодор».

Исправляет свои ошибки на улице 2-я Мичурина ООО «Свеньагродорстрой». К работам на улице Красноармейской приступило ООО «ЛК-строй». Ремонтируют улицы Красноармейскую и Речную работники ООО «СпектрБрянскСтрой».

Выявленные дефекты на пересечении улиц Флотской и Ульянова, а также на улице Никитина устраняет ООО «Дорстрой 32». Участок улицы Калинина от Черного моста до Пионерской делает заново ООО «Ани».

Подрядчики уже успели починить 250 квадратных метров. Обследование дорог продолжается, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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