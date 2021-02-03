В районах Брянска поймали по одному безмасочнику за сутки

Четыре протокола составили на так называемых безмасочников в Брянске за последние сутки - вторник, 2 февраля. Всех привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Брянске продолжили проверять магазины, салоны красоты, кафе и торговые центры на предмет соблюдения масочного режима. Тот, напомним, действует из-за пандемии коронавируса. В рейдах участвуют представители городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские. Накануне те удалось 62 объекта.

- По итогам проведенных проверок составлено четыре протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - уточняют в пресс-службе.

На этот раз в каждом районе оказалось по одному нарушителю. В их числе два продавца, мастер парикмахерской и посетитель салона связи.

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