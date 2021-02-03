Брянский пенсионер выращивал в квартире коноплю

В Брянске задержали 60-летнего местного жителя по подозрению в культивации наркотических растений. В его квартире обнаружили восемь кустов конопли. Поймать незадачливого садовода помогла случайность.

В полицию пожаловался руководитель одного из ТСЖ Бежицкого района. Он сообщил, что из нежилой квартиры произошла утечка воды. Так как найти собственника не удалось, полицейские вскрыли дверь в помещение.

Они обнаружили, что в жилище созданы идеальные тепличные условия. Для растений их владелец сделал освещение и автоматический полив, который его и подвел. Полицейские установили личность хозяина саженцев. Мужчина на допросе признался в содеянном.

Изъятое отправили на экспертизу, после которой примут решение о возбуждении уголовного дела. Задержанному могут дать до трех лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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