Жительнице Брянска грозит срок за покерный клуб в бильярдной

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Срок грозит 32-летней жительнице Брянского района, которая организовала незаконное проведение азартных игр в бильярдной. Специализацией подпольного казино был покер. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в среду, 3 февраля.

По версии следствия, женщина состояла в преступном сговоре с двумя другими жителями Брянской области. Их совместный игорный бизнес просуществовал с июня по декабрь 2019 года.

- Обвиняемая, в нарушение закона, проводила азартные игры в покер на деньги, в результате чего извлекла незаконный доход, - рассказывают в Следственном комитете. - Действо проходило в помещении одного из бильярдных клубов в Бежицком районе Брянска.

Расследование уголовного дела завершено. Собранные материалы передали для рассмотрения в суд. Фигурантке грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.

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