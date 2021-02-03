В Новозыбкове осудят обворовавшую пенсионера лжемедработницу

В суд передали уголовное дело о краже денег у пенсионера в брянском городе Новозыбков. За содеянное готовится ответить 26-летняя местная жительница. Преступление, как полагает следствие, та совершила, представившись медицинским работником. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 3 февраля.

Случай произошел в октябре прошлого года. Жертвой злоумышленницы стал 84-летний пенсионер.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая пришла в дом потерпевшего якобы для проверки его состояния здоровья. Женщина отвлекла внимание старика и похитила 30 тысяч рублей, спрятанные под подушкой.

- Предполагаемая преступница полностью признала свою вину, а также добровольно возместила причиненный преступлением ущерб, - отмечают в пресс-службе. - По существу уголовное дело рассмотрит Новозыбковский городской суд.

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