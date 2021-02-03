В Клинцах перекрыли канал сбыта контрафактного алкоголя и табака

Клинчанину грозит до 6 лет за сбыт контрафактного алкоголя и табака. Фото: Иван ВИСЛОВ

Канал сбыта контрафактного алкоголя и табака перекрыли во втором по величине городе Брянской области - Клинцах. Попавшегося на этом местного жителя в скором времени ожидает суд. Мужчине грозит до шести лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 3 февраля.

47-летнего клинчанина обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: «Приобретение, хранение, перевозка, сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции», «Незаконное использование чужого товарного знака».

По версии следствия, крупную партию левого алкоголя и табака фигурант приобрел в период с октября 2019 года по январь 2020-го. Суммарная стоимость товара превышала один миллион рублей.

Кроме того, мужчина неоднократно незаконно использовал чужие товарные знаки. Своими действиями он причинил ущерб компаниям-правообладателям примерно в 75 тысяч рублей.

- По существу уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд, - добавляют в надзорном ведомстве.

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