В Брянске в январе сбили семь пешеходов

В Брянске в январе 2021 года под колеса автомобилей попали семь пешеходов. Это почти в два раза меньше прошлогоднего показателя: в январе 2020 года было 15 таких случаев. Все аварии обошлись без погибших. Три наезда произошли на пешеходных переходах.

Больше всего нарушают правила в Бежицком районе. Здесь произошло пять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Среди пострадавших – двое детей. Также в районе под колеса машин попали двое пьяных, рассказали в Госавтоинспекции города Брянска.

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