Объявлен кастинг на конкурс красоты «Мисс Брянск 2021»

В областном центре стартовал кастинг на главный конкурс красоты этого года - «Мисс Брянск 2021». О начале отбора сообщила организатор проекта на своей страничке в социальных сетях вечером во вторник, 2 февраля.

Из-за пандемии коронавируса конкурс проведут преимущественно в онлайн-режиме.

За главный приз - заветную корону и подарки от спонсоров - финалистки поборются, ориентировочно, летом. Им предстоят дефиле, а также творческое и интеллектуальное состязания.

Желающим поучаствовать в «Мисс Брянск 2021» следует направлять заявки по электронному адресу: setmodels@mail.ru или в Директ.

Напомним, в прошлом году в аналогичном конкурсе победила 22-летняя Анастасия Кузнецова. Девушка учится в Брянском госуниверситете.

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