В Севске назначили нового начальника отдела полиции

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Севске назначили нового временно исполняющего обязанности начальника отдела полиции. Им стал подполковник Александр Лысенков. Врио начальника 1 февраля представил личному составу замначальника брянской полиции, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Александр Николаевич родился в 1982 году в Трубчевске. В 2010 году окончил Брянский филиал Московского университета МВД России по специальности «правоохранительная деятельность». Служит в органах внутренних дел с 2005 года. Начинал с должности уполномоченного милиции. С 2010 года - первый заместитель начальника ОВД по Трубчевскому району. В 2011 году был назначен заместителем начальника межмуниципального отдела МВД России «Трубчевский».

С 1 февраля Александр Лысенков руководит межмуниципальным отделом МВД России «Севский».

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