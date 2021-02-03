За сутки коронавирус диагностировали 172 брянцам

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 172 человека. Суточный прирост заболеваемости составил почти 0,6 процента. Об этом сообщили в региональном оперштабе утром в среду, 3 февраля.

Всех заболевших ковидом на Брянщине теперь 29594. Из них выздоровели 28304 пациента или 95,6 процента. Их повторные тесты на инфекцию оказались отрицательными. В последние 24 часа опасный диагноз сняли 155 брянцам. Зафиксировали две новые смерти от «Ковид 19».

За сутки в брянских лабораториях выполнили 2163 теста на коронавирус.

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