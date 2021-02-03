От коронавируса в Брянской области умерли еще двое

В Брянской области еще два человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в среду, 3 февраля. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 241.

В эти же сутки 155 пациентов выздоровели от коронавируса. Суммарно победивших «Ковид-19» в Брянской области теперь 28304. Это 95,6 процента всех пациентов.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 29594 случаев нового заболевания. Суточный прирост составил 172. Сейчас наш регион занимает 41 место в России по общему числу ковид-положительных с начала пандемии.

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